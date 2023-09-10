Самую высокую явку на допвыборах в Удмуртии зафиксировали в Алнашском районе

В первый день голосования в дополнительных и повторных выборах в районные советы и городские думы в Удмуртии приняли участие 4812 избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия республики. Самая высокая явка зафиксирована в Алнашском районе — 43%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

В Ижевске в Автозаводском округе №23 в голосовании 9 сентября приняли участие 5,43% избирателей, в Можге — 8,64%, в Сарапуле — 7,82%.

Напомним, 9-10 сентября в отдельных округах проходят дополнительные и повторные выборы. Всего открыто 48 участков в 11 муниципальных образованиях. Планируется заместить 15 вакантных мандатов депутатов.

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