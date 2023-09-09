В 11 муниципалитетах Удмуртии начались дополнительные выборы в советы депутатов

9 сентября в Удмуртии начали работу 48 избирательных участков в 11 муниципальных образованиях, в которых проходят дополнительные и повторные выборы в районные советы и городские думы в отдельных округах. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 9 и 10 сентября. Всего планируется заместить 15 депутатских мандатов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Дополнительные выборы проводятся в отдельных округах Алнашского, Балезинского, Глазовского, Кезского, Киясовского, Сюмсинского, Увинского, Шарканского районов, а также в Можге, Сарапуле и Устиновском районе Ижевска.

В эту кампанию максимальное количество фамилий кандидатов, содержащихся в бюллетенях для голосования — 4, минимальное — 2.

В Ижевске выборы проводятся в городскую думу по Автозаводскому одномандатному округу №23. Здесь на депутатское кресло претендуют четыре кандидата: Константин Кузнецов от КПРФ, Михаил Почепцов от «Единой России», Григорий Сутягин от ЛДПР и Георгий Чукавин от СРЗП.

В Сарапуле голосование идет в двух округах — Дачном №5 и Дубровском №9, в Можге — в Казанском №6.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале