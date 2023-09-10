Главы регионов «тюменской матрешки» приняли участие в едином дне голосования

Губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов проголосовали на выборах губернатора Тюменской области. «На Ямале главные выборы, которые проходят во всех муниципальных образованиях — это выборы губернатора Тюменской области. Мы – сложноустроенный субъект Федерации, и очень важно, чтобы совместное развитие Ямала и Тюмени происходило так же эффективно, как это было в последние годы»,— сказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила об участии в едином дне голосования в своем telegram-канале. «У нас есть право поддержать тюменцев и проголосовать за губернатора Тюменской области. Всегда, когда речь идет о выборах того или иного органа власти, его состава, мы с вами думаем о развитии и делаем шаг для развития Ханты-Мансийского автономного округа», — сказала она.

Действующий глава Тюменской области Александр Моор отметил большое число людей на избирательном участке, что ему «пришлось даже постоять в очереди, чтобы получить бюллетени». «С хорошим настроением выполнил гражданский долг»,— сказал он.

Напомним, в 8:00 в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах открылись 2 005 избирательных участков. На выборах губернатора Тюменской области смогут проголосовать 2 665 218 жителей трех регионов. На пост губернатора области претендуют действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), депутат облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР) и депутат облдумы Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте