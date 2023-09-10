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Коммерсантъ FM
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Шерпа Индии: согласование декларации G20 потребовало около 200 часов переговоров

Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил, что согласование совместно декларации лидеров на саммите в Нью-Дели потребовало около 200 часов непрерывных переговоров. Разногласия по поводу пунктов об Украине, отметил он, обсуждались в течение девяти месяцев.

«Никто на самом деле не ожидал, что мы придем к консенсусу. От первого черновика мы перешли ко второму... и третьему. После этого, я думаю, помогли двусторонние встречи с каждой страной. Важно было провести красные линии для каждой страны»,— рассказал господин Кант в интервью телеканалу NDTV.

Дипломат добавил, что переговоры с Россией и Китаем были проведены уже после подготовки черновых вариантов декларации, а также после встреч с представителями G7. Окончательный проект документа был подготовлен только 9 сентября.

В итоговой декларации лидеры G20 поддержали достижение «всеобъемлющего», «справедливого» и «устойчивого» мира на Украине. В тексте говорится о негативных последствиях боевых действий на глобальную, продовольственную и энергетическую безопасность. Также повторяются тезисы о приверженности Уставу ООН и соблюдении территориальной целостности.

В документе не осуждается проведение Россией специальной военной операции на Украине. Этот пункт присутствовал в коммюнике G20 на саммите в 2022 году. При этом в документе отмечалось наличие «других мнений по этому вопросу». На подобном уточнении настаивала Россия.

Лусине Баласян

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