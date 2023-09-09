В Липецкой области проверяют факты вбросов на довыборах в Госдуму

Избирательная комиссия Липецкой области сообщила о проверках фактов вбросов на участке №15-32 в Сенцово, о которых сообщили местные отделения КПРФ и ЛДПР. В регионе в эти дни проходят дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №114.

Утром 9 сентября кандидат от ЛДПР Анатолий Емельянов сообщил, что увидел, как избирательница, задержавшись дольше обычного в кабинке для голосования, положила в ящик для голосования стопку бюллетеней. После этого облизбирком начал проверку. Ящик был опечатан и изъят.

После этого КПРФ опубликовала запись. На ней видно, как перед окончанием первого дня голосования на участке №15-32 члены комиссии, прикрывая ящики для голосования сейф-пакетами, кладут в них несколько бюллетеней. «Бюллетени из этих сейф-пакетов не будут учитываться при подсчете голосов. Двое членов комиссии отстранены от работы»,— заявили в комиссии.

В дополнительных выборах депутата Госдумы от Липецкой области участвуют спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»), депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За правду»), а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»). За вчерашний день свои голоса отдали 12,54% от общего числа избирателей.

Владимир Зоркий