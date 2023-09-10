Явка на выборах губернатора Орловской области превысила 43%

Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области за два дня голосования достигла 43,81%, сообщила утром 10 сентября избирательная комиссия региона.

Вчера после обеда облизбирком фиксировал явку в 37,33%, а после первого дня голосования - 30,32%. Всего, по данным комиссии, в списки избирателей области включено 598349 человек.

На пост губернатор претендуют три кандидата — действующий глава региона Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты области Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат облсовета Владислав Числов (ЛДПР).

Владимир Зоркий