За главу Орловской области свои голоса отдали уже более 37% избирателей

Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области к концу второго дня голосования составила 37,33%, следует из данных ЦИК.

За первый день, 8 сентября, в голосования приняли участие 30,32% избирателей региона. Всего, по данным облизбиркома, в списки избирателей области включено 598349 человек, их них 13918 – впервые голосующие.

На пост губернатор претендуют три кандидата — действующий глава региона Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты области Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат облсовета Владислав Числов (ЛДПР).

Владимир Зоркий