На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель погиб, вылетев из машины

Вечером 9 августа на трассе Екатеринбург — Тюмень в кювет опрокинулся автомобиль Infiniti. Как сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области, в ДТП погиб 48-летний водитель.

Мужчину выбросило из автомобиля, возможно, он не был пристегнут. По словам очевидцев, автомобиль перед опрокидыванием ехал быстро.

Из-за ДТП на 314-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень частично ограничили движение, оно осуществлялось по одной полосе.

Напомним, ранее в Тюмени произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Пострадали 32-летний водитель Mercedes и 22-летняя пассажирка Infiniti. Помощь была оказана на месте происшествия, без госпитализации.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте