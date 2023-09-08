На ремонтируемом путепроводе в Тюмени произошло ДТП с участием четырех машин

В Тюмени на путепроводе по улице Монтажников произошло столкновение четырех легковых машин. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в ДТП есть пострадавшие.

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Авария произошла в месте, где движение осуществляется по одной полосе из-за дорожных работ. По предварительным данным ГИБДД, водитель Infiniti въехал в Mercedes при резком перестроении. Из-за этого Mercedes развернуло, после чего Mazda въехала в Infiniti, а в нее Renault.

В ДТП пострадали 32-летний водитель Mercedes и 22-летняя пассажирка Infiniti. Помощь была оказана на месте происшествия, без госпитализации.

Из-за массового ДТП затруднен проезд по путепроводу по ул. Монтажников, от ул. Широтной в сторону ул.50 лет Октября. Движение осуществляется по одной полосе, собрался затор. На месте работаю сотрудники ГИБДД.

Полина Хабарова

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