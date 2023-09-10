Омбудсмен Украины: термин «ограниченно годный» к службе будет исключен

Украинские власти решили исключить термин «ограниченно годный» к службе в армии, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, зафиксировано много случаев коррупции, когда здоровым давали статус «непригодных» к службе, а больных признавали «ограниченно годными».

«Это было отдельно заслушано на заседании Совета нацбезопасности и обороны в присутствии президента и членов СНБО, я там, в том числе, докладывал. И решение такое, что надо убрать это "ограниченно годный". Гражданин Украины должен либо быть пригоден к выполнению военной службы, либо не пригоден»,— сказал господин Лубинец в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»).

По мнению омбудсмена, если военный не пригоден к выполнению боевых задач, то ему должны предложить работу в штабе, в составе ракетных войск или в других местах. Уполномоченный считает, что проблему нужно «урегулировать через военные профессии».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа поручил провести проверку обоснованности принятых с момента ввода войск РФ решений по инвалидности и непригодности к военной службе на предмет возможных коррупционных нарушений. Позднее Минобороны Украины расширило перечень годных к военной службе.

Леонид Уварчев