В выборах главы Воронежской области приняли участие уже более 30% избирателей

По состоянию на 15:00 9 сентября в голосовании за губернатора Воронежской области приняли участие 30,37% жителей региона, имеющих соответствующее право.

Как уточнили в избирательной комиссии региона, явка на УИК в Воронежской области превысила 28,61%, системой ДЭГ воспользовались 72,65% избирателей, подавших необходимое заявление.

Общая явка на выборах губернатора по результатам первого дня голосования составила 21,22% (385 тыс. избирателей из 1,814 млн).

С 8 по 10 сентября в Воронежской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют Александр Гусев («Единая Россия»), Андрей Рогатнев (КПРФ), Павел Большов (ЛДПР), Игорь Борисов («Родина») и Ярослав Тарасов («Справедливой России — Патриотов— За правду»).

Владимир Зоркий