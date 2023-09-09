Депутат Госдумы рассказала о возможных нарушениях на избирательных участках в Тольятти

Под вопросом достоверность волеизъявления избирателей Тольятти – участковыми избирательными комиссиями были допущены «грубые» нарушения порядка бюллетенями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным депутата, на избирательных участках №№ 6019, 6059, 6060, 6062, 6063, 6065, 6084, 6030 на ночь не опечатывались эвакуационные выходы. На УИКах №№ 6011, 6012, 6022, 6066, 6075, 6076, 6035, 6100 наблюдателей удалили до окончания процедуры закрытия участка. Еще 28 участков, по сведениям Нины Останиной, начали свою работу 9 сентября с 6:00, а не с 8:00. Кроме того, ночью на УИКах №№ 6049, 6050, 6143 и 6100 включался свет, их посещали неизвестные лица, пишет парламентарий.

«Созданы определенные условия для замены сейф-пакетов с фактическими голосами избирателей на фиктивные. Таким образом, участковые избирательные комиссии проигнорировали требования вышестоящей комиссии и разрушили законность избирательного процесса по выборам депутатов Тольятти. Прошу провести проверку перечисленных фактов нарушения законодательства и дать им правовую оценку»,– говорится в сообщении.

Ранее Нина Останина обратилась в ФСБ, СКР и Центризбирком с просьбой пресечь планируемую организацию фальсификаций на выборах в думу Тольятти.

Ани Айвазян