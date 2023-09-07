КПРФ предупреждает о подмене голосов

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина обратилась в ФСБ, СКР и Центризбирком с просьбой пресечь планируемую организацию фальсификаций на выборах в думу Тольятти. По ее словам, все члены УИКов занимаются сбором информации о гражданах, не собирающихся участвовать в голосовании. Собранные голоса планируется в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 сентября вложить в сейф-пакеты, заменив ими результаты реального голосования, полагает депутат. В облизбиркоме опровергли указанные сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина просит пресечь планируемые фальсификации на выборах в думу Тольятти. Такое обращение она направила в ФСБ, Следственный комитет и Центризбирком.

«В Тольятти КПРФ имеет самую большую фракцию… По имеющейся у кандидатов от КПРФ информации, в УИК в дни голосования планируется организация массовых фальсификаций»,— говорится в сообщении.

По словам Нины Останиной, члены УИКов на протяжении избирательной кампании занимались сбором информации о гражданах, не собирающихся участвовать в голосовании: «Для этого они подключены к специальному программному обеспечению в телефонах. Они осуществляют подомовой и поквартирный обход… В дни голосования программное обеспечение будет использовано для фальсификации заявлений по голосованию „на дому“, голосование будет проходить произвольно по поддельным заявлениям».

Для этих же целей все УИКи снабжены дополнительными переносными ящиками, говорится в обращении. Депутат также обращает внимание на замену ящиков на большие: «Собранные таким образом голоса планируется в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 сентября вложить в сейф-пакеты, заменив ими результаты реального голосования. Используемые УИКом пломбы-наклейки для опломбирования ящиков для голосования бракованные… Ящики можно вскрыть без повреждения. Фальсификация по голосованию „на дому“ планируется с использованием незаконного тиража бюллетеней, которые изготавливаются в неустановленной типографии».

В пресс-службе избиркома региона подчеркивают, что ящики для голосования могут быть по закону опечатаны печатью УИК, а также опломбированы: «Опечатывание осуществляется в присутствии лиц, имеющих право находиться на участке. Использование незаконного тиража бюллетеней является невозможным — тираж бюллетеней изготавливается, передается и хранится под круглосуточной охраной полиции».

В избиркоме опровергли сведения о том, что подомовой обход совершается для сбора информации: «Адресное информирование осуществлялось в рамках разъяснительной деятельности в силу требований закона. Основная цель — доведение до избирателей информации о порядке и формах голосования и кандидатах, а также вручение приглашений на выборы. А приложение “Мобильная УИК” использовалось для автоматизации и повышения эффективности работы. Увеличение количества переносных ящиков возможно только по основаниям, предусмотренным законом, и не связано с проведением адресного инфор­мирования».

В облизбиркоме подчеркивают, что сейф-пакет имеет индивидуальный серийный номер и индикаторную ленту, сигнализирующую о попытке его вскрытия: «Бюллетени перемещаются в сейф-пакет в присутствии наблюдателей и с составлением акта. Сейфы, куда помещаются сейф-пакеты с бюллетенями, находятся под круглосуточным видеонаблюдением».

Ани Айвазян