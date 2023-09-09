Пропавшего экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток заключили под стражу

Смольнинский районный суд Петербурга своим решением арестовал на два месяца экс-директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток» Виктора Трухина. Его подозревают в присвоении или растрате средств в особо крупном размере. (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие считает, что господин Трухин своими действиями причинил НИИ вакцин и сывороток ущерб на сумму почти 437 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что директор «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток» пропал в Москве. Он перестал выходить на связь с 3 сентября.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте