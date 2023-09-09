ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сибирью»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над новосибирским клубом «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил в Новосибирске на «Сибирь-Арене» и в основное время завершился со счетом 1:6 (0-1, 1-2, 0-3) в пользу гостей.

Счет в первом периоде открыл «Автомобилист» в лице Кертиса Волка.

Новосибирцы отыгрались в середине второго периода благодаря голу Ивана Климовича. Вновь вывел «Автомобилист» вперед Максим Денежкин, удачно подкарауливший отскок от лицевого борта. Преимущество уральцев закрепил во втором периоде Стефан Да Коста, замкнувший пас Волка.

В третьем периоде Алексей Макеев забросил три шайбы за семь минут.

Вратарь клуба Владимир Галкин за весь матч отразил 32 броска из 33-х.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 11 сентября с ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске.

Напомним, 7 сентября ХК «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в рамках регионального чемпионата КХЛ.

Василий Алексеев

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