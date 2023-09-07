ХК «Автомобилист» проиграл в Омске «Авангарду»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» в рамках регионального чемпионата КХЛ. Матч проходил в Омске на «G-Drive Арене» и в основное время завершился со счетом 2:2 (0:0, 2:1, 0:1).

Счет открыл «Авангард» во втором периоде: Кирилл Панюков забил гол на двадцать шестой минуте матча. Через три минуты Рид Буше увеличил отрыв от «Автомобилиста».

Гости снчала отыгрались на тридцать восьмой минуте — шайбу в ворота «Авангарда» отправил Кертис Волк. В конце третьего периода он перевел игру в овертайм.

В дополнительное время отличился игрок «Авангарда» Иван Игумнов, который привел хозяев к победе.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 9 сентября с ХК «Сибирь» в Новосибирске.

Ева Коршунова

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