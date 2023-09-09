Пулково за четыре месяца обслужил более 8,4 млн человек

С мая по август 2023 года аэропорт Пулково обслужил более 8,4 млн человек, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ВВСС.

Рейсами по России за четыре месяца воспользовались 7 млн человек. Международными рейсами за тот же период — 1,4 млн пассажиров.

Пиковым днем по пассажиропотоку стало 18 августа, когда аэропорт обслужил более 81 тысячи пассажиров, что является абсолютным рекордом для Пулково.

По итогам четырех месяцев весенне-летнего сезона петербургский аэропорт стал вторым в России по объему перевозок после Шереметьево.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт.

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