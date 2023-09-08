В первый день в выборах воронежского губернатора участвовали 21% избирателей

Общая явка на выборах губернатора Воронежской области по результатам первого дня голосования составила 21,22%. Как рассказал председатель облизбиркома Илья Иванов, в голосовании приняли участие 385 тыс. избирателей из 1,814 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Явка по Воронежу составила 8,55%. В голосовании приняли участие 68,5 тыс. жителей города. Нарушений зафиксировано не было. С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 63% от тех, кто зарегистрировались для ДЭГ. Сбоев в работе системы не зарегистрировано.

8,9 и 10 сентября в Воронежской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют Александр Гусев («Единая Россия»), Андрей Рогатнев (КПРФ), Павел Большов (ЛДПР), Игорь Борисов («Родина») и Ярослав Тарасов («Справедливой России — Патриотов— За правду»).

Сергей Толмачев