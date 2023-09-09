Запуск американской ракеты с разведывательным спутником отложили по техпричинам

Запуск ракеты Atlas V с секретным спутником NROL-107, планировавшийся сегодня, 9 сентября, отменили из-за технических проблем. Об этом сообщила в аккаунте в X компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

По ее данным, проблему обнаружили во время предстартовой проверки. ULA предпримет попытку запуска NROL-107 10 сентября. Пуск осуществляется в интересах Национального управления военно-космической разведки и космических сил США.

Bloomberg сообщало, что США планировали еще летом запустить группировку спутников для слежения за российскими и китайскими космическими аппаратами. Предполагалось, что американские спутники разместят на высоте около 35 тыс. км над Землей.

ULA — совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin. Спутник массой до 9 тонн планируется разметить на геосинхронной орбите высотой более 41 тыс. км. Подробная информация о его предназначении засекречена, но известно, что он будет вести разведку космической обстановки, в том числе отслеживая объекты на орбите Земли.

Лаура Кеффер