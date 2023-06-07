США планируют запустить спутники для отслеживания угроз со стороны РФ и КНР

США намерены этим летом запустить группировку спутников Silent Barker для слежения за российскими и китайскими космическими аппаратами, которые могут навредить американским, сообщает Bloomberg со ссылкой на Космические силы США (USSF).

Уточняется, что они будут размещены на высоте около 35 тыс. км над Землей. Спутники на ракете Atlas V запустит компания United Launch Alliance, принадлежащая Boeing и Lockheed Martin. Точная дата запуска пока не объявлена.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) в конце марта сообщала, что Минобороны США начало подготовку USSF к вероятному в будущем конфликту с Россией и Китаем в космосе. Решение принято на фоне развертывания Россией и Китаем лазеров и ракет, которые могут вывести из строя спутники и повредить гражданскую связь.

В прошлом году США в стратегии оборонной безопасности определили Китай как самую большую угрозу для безопасности. Это произошло в том числе на фоне развития лазеров и ракет наземного базирования, которые способны поражать спутники. Россия также была названа в документе в качестве одной из главных угроз для безопасности.

Эрдни Кагалтынов