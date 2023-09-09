В Ярославль прибыли дети из Луганска

В Ярославль прибыли на отдых дети из Луганска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Всего на ЖД-вокзал «Ярославль-Главный» приехали 100 детей. Их разместят в детском лагере им. М. Горького. Глава региона уточнил, что дети будут отдыхать до 8 октября.

«Возраст ребят от 8 до 17 лет. Планируется организация экскурсий по достопримечательностям, знаковым и интересным местам региона»,— рассказали в правительстве.

Всего этим летом в Ярославской области отдохнули 600 детей из Белгородской области. Они впервые прибыли в регион 4 июня.

Алла Чижова