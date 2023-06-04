В Ярославль прибыли дети из Белгородской области

4 июня в Ярославль прибыли на отдых дети из Грайворонского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Дети из Белгородской области едут на отдых
Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»
Всего в регион на поезде прибыли 299 детей. Они разместятся в детских оздоровительных лагерях.
«Проводил детей к нашим друзьям в Ярославль и Калугу. 300 детей из Грайворонского округа и 300 детей из Шебекинского едут изучать регионы и местные достопримечательности»,— написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей»,— ответил ему в своем телеграм-канале Михаил Евраев.