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В Ярославль прибыли дети из Белгородской области

4 июня в Ярославль прибыли на отдых дети из Грайворонского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Дети из Белгородской области едут на отдых

Дети из Белгородской области едут на отдых

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дети из Белгородской области едут на отдых

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Всего в регион на поезде прибыли 299 детей. Они разместятся в детских оздоровительных лагерях.

«Проводил детей к нашим друзьям в Ярославль и Калугу. 300 детей из Грайворонского округа и 300 детей из Шебекинского едут изучать регионы и местные достопримечательности»,— написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы. Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей»,— ответил ему в своем телеграм-канале Михаил Евраев.

Антон Голицын

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