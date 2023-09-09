В Петербурге до 41 выросло число отравившихся заказанной в «Самокате» едой

Количество человек с симптомами острой кишечной инфекции после употребления продукции, заказанной в сервис «Самокат», продолжают поступать в СПб ГБУЗ «Больница Боткина» в Санкт-Петербурге, сообщили 9 сентября в городском комитете по здравоохранению.

По данным ведомства, в стационар был доставлен 41 пациент, три человека выписаны, 38 продолжают получать лечение.

Все пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести и легкие. Среди пострадавших есть ребенок. Его госпитализировали в НИИ детских инфекций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 34 случая острой кишечной инфекции среди жителей, употреблявших готовую еду Greenbox (АО «Грин бокс»). Во всех случаях блюда доставляли через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»).

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