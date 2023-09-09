В Петербурге 34 человека отравились едой Greenbox, доставленной сервисом «Самокат»

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 34 случая острой кишечной инфекции среди жителей, употреблявших готовую еду Greenbox (АО «Грин бокс»). Во всех случаях блюда доставляли через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»).

Петербургский Роспотребнадзор начал проверку, выявив в производственных помещениях Greenbox грубые нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Деятельность компании временно приостановлена.

В управлении уточнили, что АО «Грин бокс» не соблюдала «технологические процессы приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции». Персонал предприятия не проходил медосмотры, а в помещениях не соблюдались требования к санитарному содержанию.

Сервис доставки «Самокат» заявил, что организовал собственную проверку и приостановил реализацию всей продукции Greenbox до окончания разбирательств.

В Роспотребнадзоре сообщили, что готовы защищать интересы пострадавших в суде, если те решат потребовать возмещения морального или материального вреда. Для этого пострадавшим необходимо написать обращение на официальном сайте ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число пострадавших от кишечной инфекции в петербургской школе выросло до 56.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте