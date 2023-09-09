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Коммерсантъ FM
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Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Президент Владимир Путин принял участие в едином дне голосования. Он отдал свой голос на выборах мэра Москвы через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что выбор такого формата связан с напряженным графиком господина Путина.

Президент не в первый раз голосует на выборах удаленно. В 2021 году Владимир Путин проголосовал через ДЭГ на выборах в Госдуму, тогда он находился на самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Господин Путин сказал, что электронное голосование «год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию». «Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно»,— сказал он в обращении в гражданам.

В России с 8 по 10 сентября запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте. Также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

О ходе голосования — в публикации «Ъ» «Первый прошел».

Лаура Кеффер

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