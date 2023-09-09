Дело о смертельной аварии с туристическим автобусом «Таллин-Петербург» передали в суд

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего водителя самосвала, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 10 октября 2022 года на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Следствие установило, что водитель самосвала «Скания» двигался по шоссе с превышением скорости. Увидев препятствия, водитель начал экстренное торможение и потерял контроль над управлением большегруза. Чтобы избежать столкновения самосвал выехал на встречную полосу, где столкнулся с международным рейсовым автобусом рейса «Таллин-Санкт-Петербург».

В результате аварии подменный водитель туристического автобуса погиб на месте, водитель и 13 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.

«В отношении водителя самосвала было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,— говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кингисеппский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

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