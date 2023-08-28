Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Шушарах

Рейсовый автобус Volgabus врезался в столб на Северской улице в Шушарах в понедельник, 28 августа. В результате ДТП пострадали четыре пассажира, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего ведется проверка.

Согласно данным «Организатора перевозок», в аварию попал автобус перевозчика «Вест-Сервис». Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристический автобус загорелся на Аптекарской набережной в Петербурге утром 28 августа.

Елизавета Цветкова

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