Эмодзи повысило статус

Российский суд приравнял эмодзи к подписи в документе. Инстанция рассматривала дело двух индивидуальных предпринимателей о поставке мобильного фургона. В документе прописывалось, что цвета объекта утверждаются дополнительным соглашением. Однако стороны обсудили детали по переписке в мессенджере. Заказчик внес правки и в ответ получил эмодзи «большой палец вверх». Поставщику отправили предоплату почти 500 тыс. руб., но при этом он не отдал киоск в срок, сославшись на то, что не был подписан договор. Суд встал на сторону заказчика, признал эмодзи официальным согласием и взыскал с бизнесмена задаток с процентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подобные споры часто решаются с помощью специальной экспертизы, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Уже очень много лет Гражданский кодекс предусматривает, что заключение договора в письменной форме возможно путем обмена сообщениями по сетям электросвязи, если удается установить их отправителя. В данном случае, наверное, все было однозначно. Но когда суд сомневается в трактовке тех или иных толкований, которые дают стороны, стоит назначить психолого-лингвистическую экспертизу. А лингвисты умеют интерпретировать в том числе и невербальные сигналы.

Какие подводные камни могут возникнуть в этом случае? Если кто-то пришлет мне договор в WhatsApp, а я случайно нажму какой-нибудь смайлик в ответ — это не приведет к заключению договора. Нужно понимать, что в этом конкретном деле речь идет об исполнении реальных сделок, по которым уплачивались суммы, подписаны договоры в письменной форме, и поэтому эмодзи отправляются для того, чтобы согласовать только какой-нибудь отдельный нюанс.

Сначала суды предлагают сторонам изложить свои версии случившегося. И, если, например, истец говорит, что это было подтверждение заключения сделки, то ответчику предоставляется возможность привести свои контраргументы. Они также внимательно исследуются, и взвешивается, на чьей стороне больше убедительности. А если одна сторона говорит, что значение было такое-то, а другая сторона не говорит ничего, суд может согласиться с единственной версией, имеющейся в деле».

А как решать подобные споры, если стороны используют менее однозначные эмодзи? Юрист компании Uppercase Legal Валерия Досковских полагает, что необходимо дождаться разъяснений Верховного суда:

«Чтобы использовать эмодзи как при подписании договоров, так и их оспаривании, во-первых, нужно дождаться разъяснений Верховного суда. Однако они последуют не слишком быстро, потому что такие прецеденты единичны. До сих пор очень часто встречается оспаривание конклюдентных действий в виде акцепта договора, хотя конклюдентные действия официально прописаны в Гражданском кодексе как форма подписания договора.

Как в таком случае действовать сторонам? На мой взгляд, они пойдут в кассацию, также есть возможность подать жалобу еще на апелляцию, потому что там нет единообразия, и они не согласны с трактовкой. В любом случае надо оспаривать, потому что у нас нет таких прецедентов и подобной судебной практики.

Поэтому, хотя в России прецедент не является свойством и средством доказывания, но все же мы понимаем, что "палец вверх" не является законным средством подтверждения подписания договора или согласия на его условие.

Данная ситуация должна как-то побудить Верховный суд или высшие инстанции разрешить данный спор и установить справедливость. Потому что есть недопонимание, вызванное электронным взаимодействием сторон, которое сейчас у нас распространено — большинство сторон общается посредством почты и мессенджеров. Иначе суды столкнуться с огромным шквалом споров и исков, которые будут неразрешимы в принципе».

В июне похожее решение принял канадский суд. Покупатель обговорил по телефону условия поставки партии льна и переслал фотографию контракта. В ответ он получил эмодзи «большой палец вверх». Не получив товар в установленный срок, покупатель обратился в суд, который встал на сторону истца и обязал выплатить 82 тыс. канадских долларов за неисполнение контракта.

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Елена Тюленева, Мария Широкова