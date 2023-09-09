Дания обратилась к музеям за недостающими танками Leopard 1 для обучения ВСУ

Власти Дании обратились в музеи за образцами танков Leopard 1A5, которые будут использоваться для обучения украинских военных. Три учреждения выделили шесть исправных единиц, чтобы «немедленно» приступить к обучению, сообщил Forbes со ссылкой на датских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 1A5

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa Picture-Alliance / AFP Танк Leopard 1A5

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa Picture-Alliance / AFP

Дания вывела из эксплуатации последний танк Leopard 1A5 в 2005 году, заменив эту модель более тяжелым Leopard 2. На военных складах остались около 100 танков старой модели, однако, отмечает Forbes, они нуждаются в ремонте, а их состояние хуже, чем музейных образцов.

Поставки осуществляются в рамках коалиции Дании, Германии, Нидерландов и Бельгии. Страны договорились направить Украине около 100 танков Leopard 1A5. На сегодняшний день ВСУ получили 10 танков. Обучение их использованию началось в немецкой общине Клиц. Оно длится шесть недель.

О том, что происходит после ввода войск России на Украине,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян