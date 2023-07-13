Петербуржец задержан по подозрению в похищении аккаунтов на Госуслугах

В Уфе был задержан петербуржец по подозрению в похищении компьютерной информации. Как заявили в пресс-службе МВД России, он собирал данные пользователей Госуслуг и использовал их для оформления микрозаймов. От его действий пострадали более 130 человек.

По данным следствия, мужчина создавал сайты, внешний вид которых был скопирован с официальных страниц госучреждений. Пользователи вводили свои данные, с помощью которых мошенник получал доступ к аккаунтам и использовал их для оформления микрозаймов. После того как лимит на кредит исчерпывался, учетная запись удалялась вместе с информацией о ее использовании. Полученные деньги он выводил через анонимные электронные кошельки и обналичивал, утверждают в ведомстве.

Полиция возбудила дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Сообщается, что подозреваемый ранее переехал в Уфу и проживал не в Петербурге. У него было изъято 25 SIM-карт, средства связи и банковские карты.

Анастасия Порхоева

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