Собянин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поучаствовал в дистанционном электронном голосовании на выборах главы города. Выборы начались 8 сентября, основной день голосования пройдет завтра, 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей»,— написал господин Собянин в официальном блоге.

Накануне на выборах проголосовали еще два кандидата на пост мэра — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Также в кандидаты выдвинуты Леонид Зюганов (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на сегодняшнее утро, 9 сентября, в дистанционном электронном голосовании поучаствовали свыше 1,6 млн человек.

В России с 8 по 10 сентября запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».

Лусине Баласян