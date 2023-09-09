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Собянин дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поучаствовал в дистанционном электронном голосовании на выборах главы города. Выборы начались 8 сентября, основной день голосования пройдет завтра, 10 сентября.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей»,— написал господин Собянин в официальном блоге.

Накануне на выборах проголосовали еще два кандидата на пост мэра — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Также в кандидаты выдвинуты Леонид Зюганов (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на сегодняшнее утро, 9 сентября, в дистанционном электронном голосовании поучаствовали свыше 1,6 млн человек.

В России с 8 по 10 сентября запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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