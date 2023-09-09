Путин выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения с сотнями жертв

Президент России Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, жертвами которого, по последним данным, стали свыше 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения… Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— говорится в телеграмме президента.

Землетрясение магнитудой 6,8–6,9 произошло сегодня ночью, 9 сентября. Эпицентр находился в районе Игиль, который входит в регион Марракеш — Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По последним данным МВД страны, в результате стихийного бедствия погибли 632 человека, 329 получили ранения.

Помимо России соболезнования выразили власти Испании и еще нескольких стран. Власти Турции и Италии заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.