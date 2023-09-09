Смольный не планирует повышать ставку налога на имущество в 2024 году

Правительство Санкт-Петербурга не планирует повышать ставку налога на имущество в 2024 году, ее оставят на уровне 1,5%, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Также в следующем году не будет снижаться (останется 1000 кв.м.) минимальная площадь объектов недвижимости торгового, административного и бытового назначения, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

По словам чиновника, соответствующий законопроект уже разработан комитетом финансов.

Господин Корабельников уточнил, что последняя масштабная оценка объектов недвижимости проводилась 6 лет назад и рост кадастровой стоимости объектов предсказуем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла на 60%.

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