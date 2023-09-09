Даниил Медведев заблокировал чемпиона

В главном матче Открытого чемпионата США по теннису в воскресенье в Нью-Йорке соперником 23-кратного победителя турниров Большого шлема серба Новака Джоковича будет Даниил Медведев, выигравший у серба финал US Open два года назад. Это выяснилось после того, как сначала Джокович в трех партиях разобрался с американцем Беном Шелтоном, а Медведев сенсационно в четырех сетах сломил сопротивление лидера мирового рейтинга и прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters Даниил Медведев

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Это был всего лишь полуфинал. Однако победа, которую одержал Даниил Медведев над Карлосом Алькарасом, по степени резонанса вполне сравнима с триумфом россиянина двухлетней давности в финале US Open против Новака Джоковича, когда сербу для невероятно редкого достижения — выигрыша всех турниров Большого шлема в течение одного сезона — не хватило лишь одного матча. Эти встречи получились совершенно разными как по сценарию, так и по содержанию игры, но параллели между ними очевидны. На том же самом корте, который по скорости и другим своим характеристикам подходит россиянину как нельзя лучше, ему за счет своего высочайшего мастерства удалось подавить своего соперника как тактически, так и психологически. В итоге вышло так, что подавляющее большинство прогнозистов, отдававших явное предпочтение Алькарасу, были посрамлены.

«Перед этой встречей я говорил, что должен сыграть 11 из 10, а получилось, если не считать третьего сета,— 12 из 10,— сказал Даниил Медведев, когда все закончилось.— Но против него (имеется в виду Алькарас.— “Ъ”) иначе никак». Поначалу, правда, сенсацией не пахло. В игру Медведев, как это часто с ним бывает, входил достаточно тяжело, вследствие чего в четвертом гейме ему пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. Но, сделав это — прежде всего благодаря качественной подаче, он поймал свой ритм и был явно лучше Алькараса на тай-брейке, по ходу которого испанец явно занервничал. В итоге, как и по итогам четвертьфинала против Андрея Рублева, в первой партии возникла странная ситуация. Медведев взял активными ударами на четыре очка меньше и допустил на три невынужденные ошибки больше, но партию в целом оставил за собой. Более того, в шести геймах на подаче испанца у него не было ни одного брейк-пойнта. То есть это был тот очень ценный с точки зрения психологии случай, когда к одному из соперников успех пришел не в легкой борьбе, а через преодоление, в то время как другой в самый неподходящий момент «рассыпался».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

А в том, что действующий чемпион угодил в моральный нокдаун, сомневаться не приходилось. Второй сет Медведев провел просто идеально, отдав на своей подаче лишь два очка и дважды сделав брейки. Большинство атакующих порывов испанца нейтрализовывалось в зародыше, и был момент, когда Алькарас откровенно сник. Хотя рассчитывать на то, что все закончится так просто, было нельзя. Финал Wimbledon против Новака Джоковича, по ходу которого Алькарас откровенно провалил дебют, а затем сумел переломить ход борьбы, продемонстрировал, что нервная система звездного испанца способна быстро мобилизоваться и в подобных ситуациях он становится еще опаснее.

Неудивительно, что третья партия осталась за Алькарасом. Ее исход предрешил четвертый гейм на подаче россиянина, дважды выходившего к сетке и оба раза терпевшего там неудачу. Как и положено в подобных случаях, приближалась кульминация, которая должна была предрешить либо полную победу Медведева, либо окончательный перелом. Но перелома не получилось. В третьем гейме Медведев спас три брейк-пойнта, а вскоре вытянул марафонский шестой гейм на подаче Алькараса, по ходу которого семь раз было ровно. Подавая на матч в девятом гейме, россиянин снова имел проблемы — соперник трижды мог взять его подачу одним ударом. Однако Медведев выстоял. В последней комбинации он прекрасно подал, сыграл в противоход и завершил дело смэшем. В итоге — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 за 3 часа 19 минут.

По большому счету Медведев не преподнес своему сопернику никаких тактических сюрпризов. Просто в целом он показал выдающийся для себя уровень игры, порой вытягивая нереальные по красоте розыгрыши. Победу россиянина предопределила прекрасная игра на первой подаче — 82% выигранных очков. И теперь в своем третьем финале на US Open он сыграет с тем самым Новаком Джоковичем, который в свои 36 лет благодаря победе над американцем Беном Шелтоном в трех партиях — 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) — в четвертый раз в нынешнем сезоне достиг решающей стадии на турнирах «Большого шлема».

Джокович выглядит великолепно. На четырех последних турнирах — Roland Garros, Wimbledon, «мастерсе» в Цинциннати и US Open — он проиграл лишь один матч из 28 — уже упоминавшийся лондонский финал. По всей видимости, Медведеву в воскресенье будет еще сложнее, чем против Алькараса, но после того, что произошло в пятницу, уже никто не назовет соперника россиянина явного фаворитом. Особенно вспомнив его безоговорочную победу над Джоковичем в финале US Open 2021 года.

Евгений Федяков