Число пострадавших от кишечной инфекции в петербургской школе выросло до 56

У несовершеннолетних, отравившихся обедом в школе № 608 в Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружены сальмонеллы, сообщили 8 сентября в городском управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ № 608 и сотрудника АО "Комбинат питания "Кировский"»,— говорится в сообщении ведомства.

Учебный процесс приостановлен с 7 сентября. В стационарах города остается 25 человек, в том числе 22 ребенка.

В ходе проверки Роспотребнадзора в школе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требования — в частности, отсутствовали условия для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены, не проводилась текущая уборка и дезинсекция, найдены синантропные насекомые.

На пищеблоке школы были нарушены правила хранения продуктов, не соблюдались технологии приготовления блюд, правила проведения дезинфекции, к прохождению сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

Сотрудники АО «Комбинат питания «Кировский», допущенные до работы без сведений о медицинских осмотрах, результатов лабораторного обследования, Управлением отстранены от работы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после школьного обеда в больницу попали 13 петербургских учеников.

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