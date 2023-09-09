В Казахстане стартовали военные учения сил ПВО стран СНГ

В Карагандинской области Казахстана начались учения «Боевое содружество-2023» с объединенными силами противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ. Как сообщили в Минобороны республики, в учениях уже задействованы силы ПВО, а также боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов.

К учениям присоединился воинский контингент Киргизии. Расчеты ПВО выполняют стрельбу из ракетного комплекса «Печора2БМ». Он был разработан для отражения атак малой и средней дальности, а также БПЛА. «Активный период» тренировок пройдет 14-15 сентября. За ним будут следить представители Министерств обороны и войск России, Армении, Узбекистана.

С 1 по 6 сентября проходили учения ОДКБ «Боевое братство». На территории Белоруссии на Брестском полигоне был отработан тактический эпизод «по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения». На церемонии открытия присутствовали военные из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.