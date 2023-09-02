На учениях ОДКБ в Белоруссии отработали защиту от незаконного формирования

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в рамках оперативно-стратегических учений ОДКБ на Брестском полигоне «Боевое братство» был отработан тактический эпизод «по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующего уничтожения».

Как сообщило военное ведомство, военнослужащие нанесли «огневое поражение условному противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических гранатометов», а затем «уничтожили его транспортные средства при помощи противотанкового ракетного комплекса».

Учения ОДКБ «Боевое братство» стартовали вчера, 1 сентября, и продлятся до 6 сентября. На церемонии открытия присутствовали военные из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В «Боевом братстве» участвуют свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружения и техники.

Лусине Баласян