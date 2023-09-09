Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Неймар забил 79-й гол в карьере за сборную Бразилию. Он стал рекордсменом по этому показателю, опередив Пеле.

Неймар забил два гола в матче против сборной Боливии. Встреча двух команд закончилась со счетом 5:1 в пользу бразильской команды. Неймар забил 79 голов за 125 матчей. Пеле поставил рекорд в 77 голов за 92 матча. Пеле играл за сборную в 1957–1971 годы.

31-летний Неймар сейчас играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ранее выступал за бразильский «Сантос», испанскую «Барселону» и французский ПСЖ. Победитель Лиги чемпионов, Лиги Паулиста, Кубка Бразилии, Кубка Либертадорес, двух чемпионатов Испании, трех Кубков Испании, трех чемпионатов Франции, Кубка Франции, Суперкубка Франции.

Леонид Уварчев