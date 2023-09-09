В один из приказов министерства образования Украины было внесено изменение с исправлением первых букв наименования Российской Федерации со строчных на прописные. Министр Оксен Лисовой объяснил, что это было необходимо, чтобы документ принял Минюст.

«Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границе»,— объяснил господин Лисовой в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам министр считает написание РФ с заглавных букв ошибочным.

На Украине после ввода российских войск СМИ и политики часто пишут наименование РФ со строчных букв.