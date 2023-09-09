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Коммерсантъ FM
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На Украине найдено тело британца из интернационального легиона ВСУ

На Украине погиб британец Джордан Чедвик, служивший в интернациональном легионе украинской армии. Как передает Sky News, его тело нашли в водоеме со связанными за спиной руками. Обстоятельства смерти неизвестны.

Информацию о смерти британца подтвердило министерство иностранных дел королевства. «Мы оказываем помощь семье британца, погибшего на Украине, и находимся в контакте с местными властями»,— сказал представитель МИДа.

Джордану Чедвику был 31 год. Уроженец графства Ланкашир. В 2011–2015 годах служил в шотландской гвардии. Отправился на Украину, чтобы вступить в интернациональный легион ВСУ.

The New York Times в марте сообщала, что в интернациональный легион входят 1,5 тыс. человек. Это оценка намного ниже, чем данные украинских властей. Киев изначально утверждал, что в легион входит 20 тыс. добровольцев. Минобороны РФ заявляло в июле, что в рядах ВСУ остаются 2 тыс. иностранцев.

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