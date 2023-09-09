Никитин сообщил Путину о планах построить обходы Нижнего Новгорода и Балахны

Нижегородская область рассчитывает в ближайшее время начать работы по строительству обходов Нижнего Новгорода и Балахны. Губернатор Глеб Никитин сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что Нижний Новгород — единственный город-миллионник, у которого нет обходной трассы.

«Правительство занимается этим вопросом, скорее всего в ближайшее время найдем решение, и Нижний тоже получит обход»,— сказал господин Никитин господину Путину (цитата по ТАСС).

Губернатор рассказал об «очень тяжелой транспортной обстановке» в связи с отсутствием обхода города Балахна. Он отметил, что сейчас существует механизм ГЧП, «когда устанавливается предел федерального участия и есть возможность заключения концессии с федеральной поддержкой». Нижегородская область подала заявку на реализацию такого механизма и рассчитывает, что найдет «решение в ближайшее время».

Владимир Путин накануне, 8 сентября, запустил движение по новым участкам трассы М-12 «Восток»: теперь от Москвы до Арзамаса можно доехать со скоростью 110 км/ч за три-четыре часа, заплатив за проезд чуть менее 3 тыс. руб. Одновременно мэрия Москвы открыла движение по восточному участку Московского скоростного диаметра, примыкающему к М-12.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автомобилистам открыли путь на восток».

Леонид Уварчев