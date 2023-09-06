Власти Украины сообщили о гибели 17 человек при ударе по Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что в результате удара по городу Константиновка в Донецкой области (часть региона, подконтрольная Украине) погибли 16 человек. Позднее глава МВД Украины Игорь Клименко написал в Telegram, что количество погибших увеличилось до 17 человек, 32 человека получили ранения.

Снаряд попал в рынок, в результате взрыва начался пожар, который распространился на 300 кв. м и позднее был потушен. Повреждено около 30 торговых павильонов, сообщил господин Клименко.

Господин Зеленский обвинил в ракетном ударе российскую армию. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским объектам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов