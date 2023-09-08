Московская прокуратура потребовала признать «Новое величие» экстремистской

Первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков направил иск в Мосгорсуд о признании «Нового величия» экстремистской организацией, деятельность которой запрещается на территории России. Согласно информации на сайте Минюста, первое судебное заседание по иску назначено на 19 сентября.

Летом 2020 года четверо участников «Нового величия» были приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2. ст. 282.1 УК РФ). Еще четыре фигуранта получили условные сроки — от четырех до шести с половиной лет.

Следствие утверждало, что «Новое величие» стремилось к «участию в народных восстаниях, революционных действиях, к столкновению с представителями действующего в России режима». С этой целью, посчитали следователи, участники сообщества устраивали тренировки по стрельбе и метанию «коктейлей Молотова» в Подмосковье. Защита утверждала, что организация была создана в результате провокации.

Лусине Баласян