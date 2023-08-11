Росприроднадзор обратился в суд из-за загрязнения реки Перовки в Ленобласти

Росприроднадзор направил в Выборгский городской суд материалы административного дела в отношении ГУП «Леноблводоканал», который сбрасывает в реку Перовку в Выборгском районе Ленобласти неочищенные стоки, сообщает пресс-служба ведомства.

Росприродназор провел внеплановую проверку после обращения жителей поселка Перово. Выяснилось, что предприятие сбрасывает в реку канализационные стоки без очистки. В стоках экспертная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ» выявила превышения по фосфат-ионам, нефтепродуктам, железу, марганцу, меди, цинку анионным поверхностно-активным веществам.

Ведомство попросило суд запретить «Леноблводоканалу» на три месяца сбрасывать неочищенные стоки в реку через навесной коллектор. Предприятию также выдано предписание об устранении нарушений.

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