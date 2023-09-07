Воспитанница конноспортивной школы в Старонижестеблиевской попала в реанимацию

В станице Старонижестеблиевской Красноармейского района Кубани 16-летняя ученица упала с лошади и попала в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Инцидент произошел 7 сентября. Предварительно установлено, что девушку придавила лошадь. Пострадавшая является членом сборной России по конному спорту.
«Состояние тяжелое, имеется угроза жизни, решается вопрос переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара»,— говорится в сообщении.
По факту произошедшего начали проверку. В ходе мероприятия будет дана оценка обеспечения учебным заведением безопасности во время занятий конным спортом.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram