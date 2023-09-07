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Воспитанница конноспортивной школы в Старонижестеблиевской попала в реанимацию

В станице Старонижестеблиевской Красноармейского района Кубани 16-летняя ученица упала с лошади и попала в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 сентября. Предварительно установлено, что девушку придавила лошадь. Пострадавшая является членом сборной России по конному спорту.

«Состояние тяжелое, имеется угроза жизни, решается вопрос переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего начали проверку. В ходе мероприятия будет дана оценка обеспечения учебным заведением безопасности во время занятий конным спортом.

Анастасия Донскова

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