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Коммерсантъ FM
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Инвестиции сложили в сумку

Насколько выгодно вкладывать в брендовые аксессуары

Инвестиционная привлекательность подержанных сумок Hermes упала из-за ослабления рубля, рассказали “Ъ FM” представители ресейл-платформ. Однако они отмечают, что в целом интерес россиян к люксовым б/у сумкам только растет. Наибольшее количество продаж зафиксировано в категории таких аксессуаров стоимостью около 100 тыс. руб.

Фото: Галина Азулай, Коммерсантъ

Фото: Галина Азулай, Коммерсантъ

Какова доходность подобных вложений? Создательница ресейл-платформы Vshkafu Анна Бахирева отмечает, что это зависит от конкретной модели сумки: «Культура ресейла начинает популяризироваться. Не стыдно продать свою сумку, не стыдно купить сумку, которая раньше кому-то принадлежала. Это становится вполне приемлемым моментом — аудитория начинает его принимать.

Почему это является вложением? Потому что в первую очередь растет курс доллара, евро. Это не аксессуары, созданные в России. Более того, есть бренды и отдельные модели, которые больше не выпускают, например, такие есть у Louis Vuitton. Всем известно, что модный дом утилизирует свои старые модели, и если вы когда-то давно не успели отхватить то, о чем мечтали, то сегодня, если эта вещь где-то появляется, за ней выстраивается большая очередь, потому что она прекрасна, для многих желанна, а достать ее очень сложно.

Товары каких брендов чаще всего покупают россияне

Что касается изменения цен на такие аксессуары за полтора года, я могу рассказать на примере хотя бы одной конкретной модели. Если взять Chanel 19, она подорожала в среднем минимум на 30%. Если сравнивать рынок сегодня и несколько лет назад, то второй был более доступным, поскольку все те же самые бренды были представлены у нас в бутиках. Сегодня этих товаров нет. Ты его либо заказываешь через байера, либо везешь сам, например, когда летишь в путешествие».

По данным ресейл-платформы Oskelly, сумку Louis Vuitton Neverfull в 2019 году можно было приобрести примерно за $1,4 тыс., сейчас она стоит $2,17 тыс. Стоимость люксовых сумок действительно растет уже много лет, подчеркивает основатель маркетплейса Luxxy.com Владимир Евладов: «Средняя цена на сумки последние полтора года постоянно увеличивается. Самое высокодоходное направление у нас — ювелирные изделия. Следом за ними идут сумки.

Ювелирные изделия сложнее аутентифицировать. Плюс товарооборот очень сильно регулирует государство. А сумки не так контролируются им, то есть это товар свободного обращения — покупать и продавать его может кто угодно, как физические, так и юридические лица.

Спрос увеличивается постоянно. Больше всего востребованы сумки средней ценовой категории — за 100-150 тыс. руб.

Допустим, на бренд Hermes, наоборот, начал снижаться спрос, так как сильно выросла стоимость из-за резких колебаний валют. В остальном распределение между марками сохранилось. Первой идет Chanel, далее — Louis Vuitton, Gucci».

Кроме брендовых б/у сумок, по данным Lamoda, самые востребованные и наиболее продаваемые категории — верхняя одежда и обувь. Пятерку лидеров замыкают платья и трикотаж. Почему россияне выбирают такого рода инвестиции? Инвестбанкир Евгений Коган отмечает, что, пока ситуация на рынке не восстановится, интерес к нестандартным инструментам будет сохраняться:

За счет чего растет спрос на подержанные вещи люксовых брендов

«Есть ряд товаров, которые действительно стали уже фетишем, вполне конкретным объектом для инвестиций и которые, как ни странно, не просто не падают в цене, но и растут и, скажем так, являются некими ценностями. Это и Birkin, это и Kelly, это и ряд моделей Chanel.

Это действительно очень неплохой объект для инвестиций, это особая культура. Какой у них потенциал роста? Да безграничный. Все зависит от отношения к деньгам. То есть если у нас бегство от денег будет продолжаться, а, судя по всему, оно и продолжается, то, наверное, люди станут осваивать разные темы: и золото, и инвестиции в реальный сектор, и в вино, и в виски, и в картины, и в те или иные сумочки».

Весной “Ъ FM” сообщал, что россияне стали больше тратить на люкс и ушли на ресейл-платформы. Число покупок на сумму от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. выросло в первом квартале этого года в пять раз. А средний чек увеличился на 10%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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