Люкс из рук в руки

Россияне стали больше тратить на люкс и ушли на ресейл-платформы. Число покупок на сумму от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. выросло в первом квартале 2023 года в пять раз. А средний чек — на 10%, говорится в исследовании компаний «ЮMoney», «ЮKassa» и Second Friend Store. Уход брендов и закрытие границ, как выясняется, не оставили клиентов без товаров роскоши. Но за новые коллекции приходится переплачивать посредникам. Как продают и покупают люкс? И сколько на этом зарабатывают? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Chanel, Gucci, Dior, Prada — самые популярные марки на ресейл-платформах. При этом больше всего заработать и одновременно сэкономить можно именно на брендовых сумках. Деньги сегодня считают все. Однако состоятельные клиенты — главные поставщики ресейл-платформ, говорит бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко:

«Специально для таких людей мы запустили VIP-сервис. Менеджер приезжает к клиенту домой, помогает отбирать вещи на продажу, на месте оценивает и отвозит для дальнейшего размещения. У нас агрессивная шкала комиссии — чем дороже вещь, тем она меньше. Для сумок мы разработали отдельную систему комиссии. Она начинается от 35 тыс. руб. до 40 тыс. руб. За самую дорогую сумку берем 16%».

Крупных игроков, которые занимаются реализацией подержанного люкса, сегодня не больше 10. С 2022 года в этот бизнес зашел и ЦУМ, который запустил собственную площадку, подтянув клиентскую базу. Средняя комиссия по рынку за перепродажу — 16%. Но может доходить и до 40%. С дорогих позиций — от 300 тыс. руб. и выше — берут 5–10% от их стоимости. Через такие площадки работают и байеры, которые привозят в Россию новые коллекции, говорит основатель маркетплейса Luxxy.com Владимир Евладов:

«Цена в среднем вырастает в полтора-два раза. На некоторые модели — до пяти раз. Но это уже узкие закрытые распродажи. Например, на ресейле сумка Hermes Kelly стоила в районе 500–700 тыс. руб. сейчас такой же экземпляр обойдется в 1,2 млн руб. — 1,5 млн руб. Чаще всего такие сумки частные байеры покупают за собственные средства — большие обороты, большие инвестиции, но все идет всерую».

Самую жесткую позицию после начала СВО заняли французские модные дома. А вот итальянские оказались лояльнее: Loro Piana, Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana остались с российскими клиентами. Другие взяли паузу, отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group, Анна Лебсак-Клейманс:

«Громкие истории с уходом брендов раздули, скорее, обиженные блогеры, которым отказывали в продаже. Фактически все компании оставили свои представительства в России, держат людей в хед-офисах на зарплатах. Естественно, ассортимент сократился. Крупные игроки — Mercury, Jamilco, Bosco di Ciliegi — не работают с параллельным импортом, только в поле официальных представительств. При этом компании, которые заявили об уходе, сейчас распродают остатки».

Еще один вариант — зарубежные маркетпелйсы люкса. Они закрыли представительства, но купить, как выясняется, там можно. Комиссия — от 7% от стоимости товара, плюс доставка. И российские покупатели туда вернулись, резюмирует директор по маркетингу шопинг-сервиса BUYMI Мила Грошева:

« Farfetch, Matches Fashion, Net-a-Porter — большая тройка для шопинга. На них всегда есть какие-то скидки. Мы сравнили стоимость товаров на этих платформах с той, что предлагают байеры в интернете, и цена на ту же самую сумку Balenciaga в этом сезоне отличается примерно в два-три раза».

Так что вариантов для шопинга даже с санкциями множество. Но есть проблемы с возвратом люкса. Если товар пришел с браком, его примут. А если ошиблись с размером или вдруг передумали, придется смириться или перепродать через ресейл-платформу.

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