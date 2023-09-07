Крестный ход ограничит движение в центре Петербурга на два дня

Городской комитет по транспорту объявил о предстоящих ограничениях транспортного движения на 11 и 12 сентября в связи с проведением в Санкт-Петербурге крестного хода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Так, с 20:00 понедельника, 11 сентября, до 18 часов воскресенья будет введен запрет на парковку на площади Александра Невского. На это же время сузят проезжую часть по обеим сторонам площади.

Также 12 сентября с 06:00 до 12:00 водители не смогут проехать по Казанской улице на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта и по переулку Сергея Тюленина.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 13:30 будет перекрыт Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского. С 10:30 до 12:00 движение по проспекту закроют от площади Александра Невского до Казанской площади.

На весь вторник, 12 сентября, в городе запретят оставлять транспорт на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова в промежутке от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на отрезке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за ремонта движение по Лиговскому проспекту ограничат на неделю.

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