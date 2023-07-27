Между Воронежем и Липецком запустят еще один прямой поезд

Еще один скоростной поезд запустят между Воронежем и Липецком. Первые рейсы поезда №7143/7144 запланированы на 6 и 20 августа, с 3 сентября они будут ходить каждое воскресенье. Об этом сообщила пассажирская компания «Черноземье».

Время в пути составит 1 час 43 минуты. Из Липецка поезд будет отправляться в 8:48, прибывать в Воронеж — в 10:31. В обратном направлении можно будет выехать в 16:05, прибыть — в 17:48.

Кроме того, в указанные даты изменится расписание первого прямого поезда между региональными центрами — №7141/7142. Он будет отправляться из Воронежа в 7:55 и прибывать в Липецк в 9:38. В обратном направлении можно будет выехать в 17:51, прибыть — в 19:34.

Ранее перевозчик пояснял, что «скоростное сообщение» между региональными центрами открывается в рамках проекта «Соединяя Черноземье» для развития внутреннего туризма. Обычно межобластные поезда идут от Воронежа до Липецка около 2 часов 13 минут.

В прошлом году аналогичные маршруты связали Воронеж с Белгородом и Курском.

Алина Морозова

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