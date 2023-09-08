Правительство упростило порядок выдачи справок о смерти и пропаже участников СВО

Правительство РФ упростило порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников военной операции на Украине. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документы.

Согласно новым правилам, документы о смерти участников спецоперации смогут выдавать командиры воинских частей. Ранее это могли делать только медицинские организации.

Командиры частей должны будут уведомлять ЗАГС и МФЦ, что военный скончался во время службы. Как пишут агентства, это упростит и ускорит получение социальных выплат для родственников погибшего.

Справка о смерти будет оформляться в случаях, когда гибель военного не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства невозможна.

Такие документы будут выдавать родственникам в военной части, где служил погибший, или в военном комиссариате, если он проходил службу по контракту или в другой структуре.

После получения справки о смерти родственники смогут инициировать через суд процедуру признания военного погибшим для получения социальных выплат и мер поддержки.

Если военный исчез в зоне военных действий при угрожавших жизни обстоятельствах или других событиях, которые дают основания предполагать смерть, его могут признать погибшим спустя шесть месяцев. Ранее исчезнувшие без вести военные признавались погибшими спустя два года после окончания боевых действий.

Правительство приняло постановление в реализации норм, принятых в апреле законов, по которым была упрощена процедура признания военных погибшими и пропавшими во время спецоперации на Украине.

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